Kanada’da silahlı saldırı! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı





"BU BENİM İÇİN ÇOK KİŞİSEL"

Langley Belediye Başkanı Val van den Broek ise açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamayarak, "Bu, topluluğunuzda asla olmasını istemediğiniz bir şey. Asla, asla. Üzgünüm, şu anda oldukça duygusalım. Evsizlerle gönüllü olarak çalışıyorum ve onları tanıyorum. Bu benim için çok kişisel" dedi.

Saldırganın bölgedeki evsizleri hedef aldığı düşünülürken, araç ve yaya trafiğine kapatılan bölgede cinayet büro müfettişlerinin incelemeleri devam ediyor.