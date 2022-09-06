Kanadalı kardeşler dehşet saçtı: 10 ölü, 15 yaralı

Kanada'da 2 bıçaklı saldırgan 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaralandı. Kardeş oldukları düşünülen şüpheliler aranırken halka, "Saldırılar sürüyor, tedbirli olun" çağrısı yapıldı.Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi, önceki gün sabah saatlerinde James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinde 13 yerde bıçaklı saldırı yaşandığını bildirdi. Kardeş oldukları düşünülen Damien Sanderson (31) ile Myles Sanderson (30) tarafından düzenlenen saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan 15 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. İki şüphelinin saldırıların ardından otomobille kaçtığı ve en son Regia kentinde görüldüğü bildirildi. Kurbanların bazılarının kasıtlı, bazılarının ise tesadüfen hedef alındığını belirten yetkililer, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini kaydetti.