Katillerle kurbanlar aynı kefede

Netanyahu ve Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunuldu. "Yakalama kararı" başvurusu yapılan Hamas mensuplarına yöneltilen suçlar arasındaysa Roma Statüsü'nün ilgili maddelerine aykırı olarak "insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, rehin alma, işkence ve cinsel şiddet eylemleri" yer aldı. Hamas'tan UCM'nin kararına dair "Kurbanı cellatla eş tutuyor" denildi.Netanyahu ve Gallant'ın dışında İsrail devleti Gazze'deki savaş suçlarından dolayı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) yargılanıyor. İki mahkeme de Hollanda'da bulunuyor. Ancak tamamen ayrılar. UCM bireyleri yargılarken UAD devletleri yargılıyor. UCM'den Netanyahu'ya yönelik çıkacak tutuklama kararının Adalet Divanı'ndaki davaya da İsrail aleyhine etki yapması bekleniyor.srailli siyasetçilere yönelik tutuklama kararı, UCM'nin, ABD'ye yakın müttefiklerinden birinin en üst düzey liderini ilk kez hedef alması anlamına geliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD'den 12 senatörün, UCM Başsavcısı dahil birçok isme Netanyahu'ya karşı yakalama kararı çıkarmamaları noktasında tehditlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı ziyaret ederek Refah konusunda uyarıda bulundu. Ancak Gallant, Sullivan'a, "Refah operasyonunu genişleteceğiz" dedi.