KKTC’deki Maraş bölgesine ziyaret 1 milyona ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ilçesinde yer alan ve Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle kademeli açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret edenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. Bu sebeple düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çok sayıda üst düzey isim ve vatandaşlar katıldı. Tatar, 1 milyonuncu ziyaretçi olan Fevzi-Özlem Bingöl çiftine, takdir ve ziyaretçi belgeleri verdi. Maraş'ın, açıldığı günden beri ilgi odağı olduğunu belirten Tatar, günlük 2 bin ziyaretçi çeken bölgenin Gazimağusa'ya önemli turistik ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti. Maraş'ın açılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli desteğinin olduğunu hatırlatan Tatar, bunun için Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.