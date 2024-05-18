Kundaklanan binada Türk genci de öldü

Almanya'nın Düsseldorf kentinde önceki gün bir binada çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kişiden birinin, Ada Abay (18) adlı Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Savcılık, binanın alt katındaki büfede başlayan, biri Türk 16 kişinin de yaralandığı yangın ve patlamada alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünü belirledi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Abay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Başkonsolosluğun sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Söz konusu yangının çıkış sebebinin bir an evvel aydınlatılması, saldırı olduğunun tespiti halinde faillerin derhal yakalanarak adalet önünde en ağır cezalara çarptırılması Alman makamlarından temel beklentimizdir" ifadeleri kullanıldı. İzbul, önceki gün de yangında hafif yaralanan İsmail Kızıltan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.