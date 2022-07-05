Kur’an-ı Kerim yaktılar, ölümle burun buruna geldiler! 2 Müslüman kadın gözaltında

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian üyelerinin Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönerken karıştıkları kazada araçları takla attı.

ARAÇ YANDAN ÇARPTI

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan ve sonrasında zırhlı araçları ile yola çıkan Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı.