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Giriş Tarihi: 5.7.2022 15:25 Son Güncelleme: 5.7.2022 15:30

Kur'an-ı Kerim yaktılar, ölümle burun buruna geldiler! 2 Müslüman kadın gözaltında

AA
Kur’an-ı Kerim yaktılar, ölümle burun buruna geldiler! 2 Müslüman kadın gözaltında

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı olan aşırı sağcı Sian'ın üyeleri Kur'an-ı Kerim yaktı. Eylemden sonra sonra ise evlerine dönen grubun aracına yandan bir otomobil çarptı. Olay sonucunda Sian üyelerinin bulunduğu araç takla attı. Diğer araçtaki 2 Müslüman kadın ise cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı grup Sian üyelerinin Kur'an-ı Kerim yaktıktan sonra eve dönerken karıştıkları kazada araçları takla attı.

ARAÇ YANDAN ÇARPTI

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, Oslo'da bulunan Mortensrud Camisi yakınında polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim yakan ve sonrasında zırhlı araçları ile yola çıkan Sian grubunun aracına bir otomobil yandan çarptı.

İKİ MÜSLÜMAN KADIN GÖZALTINDA

Kazada aşırı sağcı grubun aracı takla attı. Kazaya karışan diğer araçtaki iki Müslüman kadın cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada Sian lideri Lars Thorsen dahil araçtaki 6 kişi hafif yaralandı. Thorsen'in Mortensrud Camisi yakınında Kur'an-ı Kerim yakmasına müdahale eden söz konusu kadınların kutsal kitabı Thorsen'in elinden alıp söndürdükleri belirtildi.

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Kur'an-ı Kerim yaktılar, ölümle burun buruna geldiler! 2 Müslüman kadın gözaltında
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