Kuran saldırganının silahlı görüntüleri çıktı

İsveç resmi televizyonu SVT, Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıların arkasındaki isimleri mercek altına aldı. Baş provokatör Salwan Momika ve Salwan Najem'in Irak'taki görüntüleri yayınlandı. Momika'nın makam odasında silahıyla oturduğu ve milis grubuna hitap ettiği görüntülere yer verildi. İki ismin de Irak'ta silahlı Hıristiyan milis grupların üyesi olduğu da ortaya çıkmıştı. Öte yandan İslam İşbirliği Teşkilatı, Kuran-ı Kerim'in yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek için AB Komisyonu'na heyet gönderme kararı aldı. Ayrıca BM'den İslamofobi ile mücadele için özel raportör atanması istendi.