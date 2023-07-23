‘Küresel adaletsizlik sona ermeli!’

İtalya Dışişleri Bakanlığı, geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası bir süreç başlatma amacıyla dün Roma'da "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na ev sahipliği yaptı. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Türkiye, 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle konferansta Türkiye'nin konuya bakış açısı dünyanın yakın merceğindeydi. Ankara, göçün kaynağında engellenmesi gerektiğini ve bunun için en kesin yolun uluslararası adaletsizliğin sona ermesinden geçtiğini savunuyor. Türkiye, düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelerindeki durumlarının iyileştirilmesi, insanlık onuruna yakışır, uluslararası standartlara uygun ve gönüllülük temelinde göç ettikleri ülkeye dönüşlerinin sağlanması gerekliliğine vurgu yapıyor. Düzensiz göçle mücadelenin ülkelerin gücünün ötesine geçmesinden hareketle, Ankara, ikili, bölgesel ve küresel gruplar oluşturarak düzensiz göçle mücadele ediyor. Düzensiz göç konusunda daha etkin çalışmak için birçok uluslararası kurumla işbirliği yapılıyor.Türkiye ile müttefiki ve stratejik ortağı İtalya ile karşılaşılan ortak sınamaların başında düzensiz göç ve kalkınma konusu geliyor. Bu konuda önemli paydaşları bir araya getiren konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynağında durdurulması için atılabilecek adımlar ele alındı. Konferansta tarım, enerji, altyapı, eğitim-öğretim, sağlık hizmeti ve su-hijyen gibi altı ana sektördeki projelerin ortak planlanması ve uygulanması yoluyla göç yönetimi görüşüldü. İnsan kaçakçılığıyla mücadele ve devletler arasında yeni bir işbirliği modeliyle ekonomik kalkınmayı teşvik edici konular masaya yatırıldı. Konferansa, Akdeniz'in güney kıyısındaki devlet başkanları, Orta Doğu ve Körfez liderleri, AB kurumları ile uluslararası finans kurumlarının başkanları katılım gösterdi.Afrika ülkelerinin düzensiz göç akınlarının idare etmelerine katkıda bulunma, insan kaçakçılığıyla mücadeleyi artırma ve İtalya'nın Orta Akdeniz rotasındaki eylemini güçlendirme maksadıyla "2023 Göç Fonu" güncellendi. Buna göre Libya'daki 3 proje için 8,5 milyon avro ve Nijer'deki 3 proje için 7,5 milyon avro olmak üzere 16 milyon avro kaynak tahsis edildi.