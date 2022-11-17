‘Kutsalımıza el uzatanlara gereken yanıt verilecektir’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün KKTC'nin 39 kuruluş yıldönümü nedeniyle Rum kesiminde düzenlenen gösterilerde ülkesinin bayraklarının yakılmasına sert tepki gösterdi. Tatar, "Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir. Bayraklarımız bizlere şehitlerimizin emanetidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1878 yılından bu yana devam eden mücadelemiz sonrasında self determinasyon hakkını kullanan halkımızın istenci ve iradesiyle kurulmuştur. Bayraklarımız ile KKTC kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara gereken yanıt elbette verilecektir" ifadelerini kullandı.