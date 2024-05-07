Kuzey Avrupa’da da kampüsler vicdan dedi

ABD'deki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri Almanya ve İngiltere'den sonra Kuzey Avrupa ülkelerine de yayıldı. Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi ve Amsterdam Vrije Üniversitesi'ndeki öğrenciler İsrail zulmünü protesto etti. Hollanda'da polis, üniversite bahçesini basıp öğrencileri kelepçeleyerek otobüslere bindirdi. Finlandiya ve Danimarka'daki üniversitelerin kampüslerinde de öğrenciler Gazze'ye destek için çadır kurdu. ABD New York'ta da polis, Filistin göstericilerine ters kelepçe taktı.