Libya’da seçimler için Türkiye devrede

Libya'da devam eden siyasi diyalog sürecini aktif bir şekilde destekleyen Türkiye, ülkenin birlik ve bütünlüğünü tekrar tesis etmesi için çabalıyor. Libya'da uzun süredir gerçekleştirilemeyen seçimlerin hayata geçirilmesi için Türkiye yoğun mesai harcıyor. Önümüzdeki dönemde Libya ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde stratejik ilişkilerin ilerletilmesi hedefleniyor.Türkiye'deki seçim gündemine rağmen Libya konusu dış politikada sıcaklığını koruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri'yle görüştü. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Ankara ziyaretinde Libya önemli bir başlık oldu. Bakan Çavuşoğlu'nun Libya'da önemli bir aktör olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde de Libya konusu gündeme geldi.