Lockerbie faciası sanığı ilk kez hakim karşısına çıktı

LİBYA DEVLET YÜKSEK KONSEYİ, YENİDEN GÜNDEME GETİRİLMESİNE TEPKİLİ

Libya Devlet Yüksek Konseyinden geçen ay yapılan açıklamada, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde, bomba yerleştirilen yolcu uçağının patlatılması davasının yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterilmişti.

Libya yerel basınında, ABD Adalet Bakanlığınca Lockerbie faciasının bombacısı olduğu iddia edilen Ebu Agila Muhammed Mesut'un başkent Trablus'taki evinde ortadan kaybolduğu yönündeki haberler çıkmasının ardından Konsey tarafından açıklama yapılmıştı.

Lockerbie davasının, ABD ile Libya arasında 14 Ağustos 2008'de yapılan anlaşma gereğince siyasi ve hukuki açıdan tamamen kapandığı belirtilen açıklamada, bazı yerel makamların bu dosyayı yeniden açmasının reddedildiği ve bunun Libya aleyhinde doğuracağı sonuçların kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "saçmalık" olarak nitelendirilen bu durum karşısında Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi ve başsavcı, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile dayanışmaya çağrılırken, emniyet güçlerinin de Mesut'un neden ortadan kaybolduğunu aydınlatması istenmişti.