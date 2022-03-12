Mariupol’de can pazarı

Giriş Tarihi: 13.3.2022

Rus birlikleri 400 bin nüfuslu liman kenti Mariupol’ü kuşattı. Elektrik, su, yiyecek ve ilaç sıkıntısı başladı. Kentte yaşayan 86 Türk vatandaşı da kurtarılmayı bekliyor