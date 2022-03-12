Mariupol’de can pazarı

Rusya
'nın Ukrayna
'yı işgalinde 17'nci gün geride kaldı. Ülkenin doğusundaki saldırılar da yoğunlaşıyor. Dün sabah başkent Kiev
'in yanı sıra Odessa
, Dinyeper
ve Harkiv
'de Rus hava saldırılarına karşı sirenler çaldı. Bir sanayi şehri olan Dinyeper ilk kez saldırılara hedef oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, uzun menzilli füzelerle Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu. Rus kuvvetleri, Ukrayna askeri altyapısına ait 3 bin 491 hedefi imha ettiğini açıkladı.
DONDURUCU SOĞUK VAR
Dünyanın gözü bir yandan başkent Kiev'de, diğer taraftan yoğun bir bombardıman altındaki liman kenti Mariupol'de. Rus askeri birlikleri Mariupol'ü kuşattı. Hastaneler ve okullar yerle bir edildi. Şehrin tüm altyapısı vuruldu. Kentin büyük bir bölümünde elektrik, su, ısınma sorunu yaşanıyor. Dondurucu havada yaşam mücadelesi sürüyor. Şehirdeki kimseye ulaşılamıyor. Rusya'nın bombardımana tuttuğu şehirde 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü. Rusya, sivil vatandaşların tahliyesi ve kente ulaştırılmak istenen insani yardımları da engelliyor.
SIĞINAKTA BEKLEYİŞ
Mariupol'de yaşayan 86 Türk vatandaşı da kurtarılmayı bekliyor. Şehrin merkezinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii
sığınağında ise 30-35 Türk vatandaşı bulunuyor. Rus bombardımanı cami çevresine kadar ulaştı. Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu vatandaşları sağ salim kurtarmak için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini söyledi.
PLANLAR BOZULDU
Hacıoğlu "Tahliye planı bir türlü gerçekleştirilemiyor. Ailem, çocuklarım Mariupol'de. 86 Türk vatandaşı tahliye için bekliyor. Caminin içinde 30-35 Türk vatandaşı var. Diğerleri evlerindeki sığınaklarda kurtulmayı bekliyor. Günlerdir tahliye etmek için bekliyoruz. Tahliye planları Rus saldırıları yüzünden sürekli erteleniyor. Ruslar güzergâhlara bomba yağdırıyor. Rus ordusu şimdi de caminin bulunduğu Peşenka
bölgesini bombalıyor. Caminin 600-700 metre yakınına bomba düşüyor. 32 otobüs ve insani yardım taşıyan 3 TIR, şehrin 70 kilometre uzaklığında bekliyor. Yardım konvoyu ve tahliye otobüsleri her gün insanları almak için Zaporijya
şehrinden Mariupol'e doğru yola çıkıyor, tahliyeler olmadan geri dönüyor. Konvoydaki 2 otobüs sadece Türk vatandaşlarını almak için bekliyor. Bölgeyi iyi bilen bir temsilcimiz bu otobüslerin içinde vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak için mücadele ediyor. Dışişleri Bakanlığı, elçiliğimiz vatandaşlarımızı kurtarmak için büyük mücadele veriyor" dedi.
Sınırlarda çocuklar kayboluyor
Göçmen krizi büyüyor, sadece Polonya'ya gidenlerin sayısı 1.6 milyona ulaştı. Toplam mülteci sayısı 3 milyona yaklaştı. Guardian gazetesinin haberine göre sınırlarda çocukların insan kaçakçılarının ellerine düştüğüne dair haberler gelmeye başladı.
SABOTAJCILAR YAKALANDI
KİEV çevresinde kurulan tahliye koridorlarında on binlerce sivil, güvenli bölgelere geçiyor. Şehrin kuzeyinde bombalanan bölgelerden ölüler ve yaralılar getiriliyor. Ellerinde beyaz bayraklarla siviller silahların arasında yürüyüp Kiev'e ulaşmaya çalışıyor. Gelen siviller kontrol noktalarında teker teker aranıyor. Tahliye koridorlarından biri olan Bilohorodka'da sivillerin arasına karışıp gelen Rus sabotajcılar yakalandı. Yapılan aramada sabotajcıların üzerinde stratejik noktaların işaretlendiği haritalar çıktı. Kiev şehir merkezinde de savaş hazırlığı devam ediyor. Şehrin dört bir tarafında hendekler kazılıyor, barikatlar inşa ediliyor.
KANUNİ CAMİSİ HEDEF ALINMADI
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Mariupol'de Kanuni Sultan Süleyman ve eşi Hürrem Sultan Camisi Rus işgalciler tarafından bombalandı" açıklamasını yaptı. Ancak Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, caminin hedef alınmadığını duyurdu.
ZELENSKİ: STRATEJİK DÖNÜM NOKTASINDAYIZ
Ülkesinin savaşta stratejik bir dönüm noktasına ulaştığını söyleyen Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, savaşın daha ne kadar süreceğini söylemenin mümkün olmadığını açıkladı. Öte yandan Ukrayna'da Rus güçler, Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'u kaçırdı. Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanı'nın Rus güçlerince kaçırılması, demokrasiye karşı suç" dedi.
UZAY İSTASYONU DÜNYA'YA DÜŞEBİLİR
RUSYA Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) çalışmaya devam edebilmesi için yaptırımların kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı. Rogozin, yaptığı yazılı açıklamada, ISS'nin çalışmalarının durması halinde 500 tonluk istasyonun Dünya'ya düşmesinin en az Rusya için tehlike arz edeceğini belirtti.
578 MİLYON DOLARLIK YATA EL KONULDU
İtalyan yetkililerin Rus milyarder Andrey İgoreviç Melniçenko'ya ait dünyanın en büyük yelkenlisine el koyduğu açıklandı. 578 milyon dolar değerindeki Sy A isimli yatın limana çekildiği kaydedildi. Milyarder işadamı Melniçenko, Avrupa'nın yaptırım listesinde yer alıyordu.