‘Mehmetçik olmasaydı 40’ımız da donacaktık’

Uluslararası kuruluşların tepkilerine rağmen Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü bitmiyor. Ülkelerindeki savaştan kaçarak daha iyi bir yaşam için yola çıkan 10'u çocuk 40 kişilik düzensiz göçmenin olduğu grup Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalanarak dondurucu soğukta Meriç Nehri'nde ölüme terk edildi. Türkiye'ye itilen 40 göçmene Türk jandarma ekipleri sahip çıktı. Donmak üzereyken Türk askeri tarafından kurtarılan göçmenler, Yunan zulmünü SABAH'a anlattı.Hastanede tedavileri tamamlanan düzensiz göçmenlerin, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından beslenme ve kıyafet ihtiyaçları giderildi. Ölüme terk edilen Afganistan uyruklu Zehra Etayi (19), yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerleri bizi buldu. Bizi dövdüler. Bütün kıymetli eşyalarımızı aldılar. Bizi çıplak ayaklı bir şekilde Türkiye tarafına gönderdiler. Gittiğimiz noktada 45 kişilik bir grup vardı. Yunan askerinin kadın ya da erkek ayrımı yok. Yemek ya da su vermediler, hatta bizlere pis su içirdiler. Bizleri araçla Türk tarafına geçirdiler. Türk askeri bizim için ateş yaktı. Bize yemek verdiler. Türk askerlerine çok teşekkür ediyorum, bizlere çok iyi davrandılar."Silah zoruyla suya atıldıklarını belirten İran uyruklu Alınır Rashidi (21), "Bizi dövdüler. Meriç'e doğru geri gönderdiler. Orada kıyafetlerimizi, paralarımızı ve cep telefonlarımızı aldılar. Botlarla bir kısmımızı Türkiye'ye geri gönderdiler, bir kısmımızı da nehrin ortasında suya attılar. Ben de onların arasındaydım. Yüzerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin askerleri ateş yaktı. Yunanistan tarafında 4-5 kişi beni o kadar dövdü ki bayıldım. Şimdi çok daha iyiyim. Hastaneye götürdüler beni. Sonra buraya geldik" İfadelerini kullandı. Fas uyruklu Abdülsamed Gamda (21) ise, "Yunan askerleri sopalarla bize vurdu. Daha sonra geri gönderilmek üzere yola çıktık. Suyun ortasında bize silah göstererek nehrin içine indirdiler. Kendi imkânlarımızla Türkiye tarafına geçtik. Türk askeri bizi gördü, bizim için ateş yaktılar, bize giysiler verdiler" dedi.