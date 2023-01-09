Meriç’e göçmen seddi

Uluslararası tepkilere rağmen dünyanın gözünün önünde göçmenleri ölüme iten Yunanistan, sığınmacılar ve göçmenleri engellemek için Meriç Nehri'ne 140 kilometrelik çelik çit çekecek. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Yunan polisi tarafından 256 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ileri sürerek Yunanistan ve Avrupa'nın Türkiye ile sınırlarına çit inşa edileceğini belirtti. Bunun Vatandaşı Koruma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu ifade eden Theodorikakos, çitin inşası için ilgili bakanlıklarla çalışmaların başlatıldığını söyledi. Aralık 2022'de, Yunanistan'ın, Türkiye sınırındaki Meriç bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı.Yunanistan, sık sık Ege Denizi'nde göçmenleri Türk kara sularına itiyor. Çok sayıda göçmeni denizin ortasında ölüme terk eden Yunan sahil güvenlik ekiplerinin bazı göçmen teknelerini batırmaya çalıştığı ise görüntülere yansımıştı. Yaşanan can kayıpları uluslararası basında da çokça konu edilmiş ve tepki görmüştü. Le Monde, Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD, The Guardian gibi kuruluşların çalışmalarında, geri itmeler kanıtlarıyla ortaya koyulmuştu. Yunan makamları ise geri itmelerle ilgili uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası basın, siyasetçiler ve birçok kurumun açıklamalarını inkar ediyor.29 Aralık 2022'de, Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itme anı, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ege Denizi'nin Çeşme güneybatısında, 29 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin Türk sahiline 3.62 mil mesafede kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi" açıklaması yapılmıştı. Olay, ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştı.