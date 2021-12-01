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Giriş Tarihi: 1.12.2021 16:16 Son Güncelleme: 1.12.2021 16:23

Mikroçip taktırıyorlar... İsveç'te koronavirüs bunu yaptırdı!

AA
Mikroçip taktırıyorlar... İsveç’te koronavirüs bunu yaptırdı!

İsveç'te mikroçip taktıranların sayısı, her geçen gün artıyor. Koronavirüs salgınıyla beraber başlatılan aşı uygulamaları, aşı pasaportunu birçok alanda zorunlu kıldı. Günlük hayat akışlarını pratik hale getirmek isteyen İsveçliler ise, çareyi ellerine mikroçip taktırmakta buldu.

İsveç'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.

OLDUKÇA POPÜLER

Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi.

Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi. Cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını kaydeden Sjöblad, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.

Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.

KİMLİK VE ANAHTAR TAŞIMAYI BIRAKTILAR

Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını belirtti.

Petersen, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.

Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.

İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu.

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Mikroçip taktırıyorlar... İsveç'te koronavirüs bunu yaptırdı!
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