NATO üssünde film gibi casusluk hikâyesi

KÜRESEL Araştırmacı Gazeteciler Grubu "Bellingcat", kendisini Perulu mücevher tasarımcısı olarak tanıtan bir Rus kadın askeri casusunun, Napoli'deki NATO üssünde bulunan subayları baştan çıkartarak, onlardan bilgi sızdırmaya çalıştığını iddia etti. Euronews'teki habere göre yaklaşık 10 yıl kendisini mücevher tasarımcısı olarak tanıtan Maria Adela Kuhfeldt Rivera isimli kadının, gerçekte Rus Askeri İstihbarat (GRU) Servisi adına çalıştığı ve Napoli'deki NATO üssünde bulunan görevlilerin katıldığı partilere iştirak ettiği ortaya çıktı.