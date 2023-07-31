Pakistan’da bilanço ağırlaştı: 54 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisi'nin kongresini önceki gün hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 54'e yükseldi. Yetkililer, elde edilen verilerin, 200'den fazla kişinin de yaralandığı saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu gösterdiğini açıkladı. İntihar saldırısının Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in Pakistan'a gelişinden birkaç saat önce gerçekleşmesi ise dikkati çekti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, dün Lifeng ile görüşmesinden sonra "Çin ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.