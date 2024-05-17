Polonya’ya tarihi TB2 SİHA teslimatı

Türkiye'nin Polonya ile büyük kapsamlı ilk işbirliği projesi olan TB2 SİHA Projesi kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen 24 adet TB2 SİHA Polonya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "İlk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye SİHA ihracatını gerçekleştirdik" dedi. Görgün, "Türkiye, özgün tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetleriyle artık İnsansız Hava Araçları, Milli Gemi Projeleri, Elektronik Sistemler, Kara Araçları, Silah ve Mühimmat Sistemleri alanlarında küresel bir oyuncudur. İHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biriyiz. BAYKAR genç yetenekleri ve oyun değiştirici gücü ile dünyanın yakından takip ettiği bir firma oldu" dedi.