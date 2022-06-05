Putin’den gözdağı: Vurmadığımız yerleri de vururuz

RusyaUkrayna savaşı son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, füze tedariği konusunda Batı'yı uyardı. Putin, ABD'nin Ukrayna'ya çoklu fırlatma sistemleri tedarikiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Putin, "Genel olarak ek teslimat etrafındaki tüm bu yaygaranın bence tek amacı var: Silahlı çatışmayı mümkün olduğunca uzatmak" ifadesini kullandı. Rusya'nın, daha uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya teslim edilmesi durumunda bundan sonuçlar çıkaracağını kaydeden Putin, "O zaman füzelere ihtiyaç var. Evet, eğer onlar (uzun menzilli füzeler) sevk edilirse, o zaman bundan uygun sonuçlar çıkaracağız ve elimizde yeteri kadar bulunan imha araçlarını henüz vurmadığımız nesnelere saldırmak için kullanacağız" dedi.RUS ordusunun Ukrayna'nın Luhansk bölgesine bağlı Severodonetsk şehrini kaybettiği açıklandı. Luhansk Valisi Sergey Gayday, "Rus ordusu şehrin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyordu, ancak son 2 gün içinde geri çekilmek zorunda kaldılar" açıklamasında bulundu. Rus ordusu yetkilileri ise, önceki gün Ukrayna ordusunun Severodonetsk'ten çekildiğini iddia etmişti.Savaşın 102. günü geride kalırken Rus güçleri haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun dün sabah Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Klitschko "Başkentin Darnitsky ve Dniprovskyi bölgelerinde füze saldırıları düzenlendi. Şehirde meydana gelen patlamalarda 1 kişi yaralandı" dedi. Saldırı düzenlenen noktaların girişleri kapatıldı.