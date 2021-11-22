Rumlardan Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak adım

Rum basınında çıkan haberlere göre; Rum yönetimi 19 Kasım-30 Ocak tarihlerini kapsayan yeni bir NAVTEX ilan etti. İlan edilen NAVTEX, Rum Kesimi'nin tek yanlı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgelerden (MEB) 10'uncu parseli kapsıyor.