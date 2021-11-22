Rum basınında çıkan haberlere göre; Rum yönetimi 19 Kasım-30 Ocak tarihlerini kapsayan yeni bir NAVTEX ilan etti. İlan edilen NAVTEX, Rum Kesimi'nin tek yanlı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgelerden (MEB) 10'uncu parseli kapsıyor.
NAVTEX'e göre ABD-Katar ortaklığındaki bir konsorsiyum 10'uncu parselde doğal gaz sondajı yapacak. Parselde 140 milyar metreküpe yakın doğal gaz rezervi bulunduğu iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyarette, Rumların tek yanlı adımlarına aynı şekilde yanıt verileceğini söylemişti.
Rumlardan Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak adım | Video