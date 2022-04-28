Rus gazeteciden İngiltere’ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir ’şeytan’ yeter

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Nitekim Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan da benzer bir çıkış gelmişti. Bir televizon programına katılan Zaharova, "İngiltere'nin açıklamaları tam bir kabus. Tarafları barıştırmak için çaba göstermek yerine Ukrayna'yı barut ile doldurup fitili ateşlemek istiyorlar. Rusya düşmanlığı yarışında başrolü İngiltere'ye veriyoruz. Londra'dan çıkan sözleri NATO ve AB ülkeleri tarafından uygulanıyor. Çılgınlık derecesinde gelişmelere şahit oluyoruz" sözlerine yer verdi.