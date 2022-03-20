Rus kozmonotlardan tulum açıklaması: Gizli işaret aramayın! ’Uzayda da olsak...’

"UZAYDA DA OLSAK..."

Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi. Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, "Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." dedi.