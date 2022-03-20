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Giriş Tarihi: 20.3.2022 13:29 Son Güncelleme: 20.3.2022 13:33

Rus kozmonotlardan tulum açıklaması: Gizli işaret aramayın! 'Uzayda da olsak...'

AA
Rus kozmonotlardan tulum açıklaması: Gizli işaret aramayın! ’Uzayda da olsak...’

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonotun, sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giymesi Ukrayna'ya destek mesajı olarak yorumlanmıştı. Kozmonotlardan Oleg Artemyev, o iddiaları yanıtladı. 'Gizli işaret aramayın' diyen Artemyev'in açıklamaları dikkat çekti. İşte detayar...

Rusya Ukrayna savaşı sürerken geçtiğimiz günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonotun giyindiği uçuş tulumunun renkleri gündem olmuştu. Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri iddia edilmişti. Rus kozmonotlardan bu iddiaya yanıt gecikmedi. "Gizli işaret aramayın!"

GİZLİ İŞARET ARAMAYIN!

Kozmonotlardan Oleg Artemyev, kıyafet tercihlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok." ifadesini kullandı.

"UZAYDA DA OLSAK..."

Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi. Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, "Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." dedi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, 18 Mart'ta, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile uzaya gönderilmişti.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü.

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Rus kozmonotlardan tulum açıklaması: Gizli işaret aramayın! 'Uzayda da olsak...'
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