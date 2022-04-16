Ruslar yine Kiev’i hedef aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 51. gün geride kaldı. Rus donanmasına ait Odessa'daki Moskova gemisinin batmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırıları yeniden başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de füze üretim fabrikasını hedef aldıklarını açıkladı. Rusya ayrıca, Ukrayna'nın kendi topraklarına saldırdığı iddiasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan, "Ukrayna'nın, Rus topraklarında terör saldırısı veya sabotaj gerçekleştirmesine karşı başkent Kiev'deki unsurlara yönelik saldırı düzenleyeceğiz" açıklaması geldi. Rusya tarafı Ukrayna'ya ait helikopterlerin Rusya hava sahasını ihlal ederek Bryansk bölgesinde saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.ABD medyasına göre ise Rusya ağır silahlarını tüm lokasyonlardan saldırı hazırlığına geçiriyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.Rus donanmasının gözbebeği olarak kabul edilen Moskova adlı amiral gemisinin Karadeniz'de batmasının yankıları sürüyor. Ukrayna tarafı gemiyi kendilerinin batırdığını söylüyor. Moskova gemisinin batmasının ardından gemideki nükleer füzelerin akıbeti merak ediliyor. Ayrıca 510 kişilik mürettebata da ne olduğu hâlâ bilinmiyor. Mürettebattan 40'ını Türk gemisinin kurtardığı ortaya çıkmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus amiral gemisinin batışı için "Rusya'ya çok büyük darbe" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'dan petrol almaya devam eden Avrupa ülkelerini eleştirdi ve "paralarını diğer insanların kanlarıyla kazanmakla" suçladı. BBC'ye konuşan Zelenski, özellikle adını verdiği Almanya ve Macaristan'ı, Rusya'nın bu yıl 326 milyar dolar kazanmasını sağlayan enerji ithalatına getirilecek yaptırımları engellemeye çalışmakla suçladı.Kiev'in kuzeybatısında bulunan Pushcha-Vodytsya bölgesinde Rus güçleri tarafından bombalanan itfaiye istasyonu SABAH tarafından görüntülendi. Çok sayıda roketin isabet ettiği itfaiye istasyonu tamamen harabeye dönerken, istasyonun yanında bulunan bir ev de zarar gördü. Ev sahibi Kosivey Valentine, "İtfaiye istasyonu şehrin desteği için ambulans kadar çok önemli role sahip. Zor anlarda destek sağlıyorlar. İtfaiye istasyonuna saldırmaları nedeniyle itfaiye erleri yanan evlere gidip müdahale edemedi. Bu savaşın 21'inci yüzyılda gerçekleşmesinin korkunç, şeytani ve şiddetli olduğunu düşünüyorum. Rusya, Ukrayna halkına diz çöktüremeyecek" dedi.Ukrayna'dabaşkent Kiev'inBelediye BaşkanıVitali Kliçko, AnadoluAjansı'na konuştu.Rusların savaş açtığıülkesine verdiği destekiçin Türkiye'yeminnettar olduğunubelirtenBelediyeBaşkanıKliçko"Kimin Ukrayna'nıngerçek dostu olduğunubu zor dönemlerdegörebiliyoruz"dedi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklarda yatan cesetler ve toplu mezarlara dair ortaya çıkan fotoğraflardan dehşete düştüğünü belirtti. Rusya, Buça'da savaş suçu işlemekle itham ediliyor.