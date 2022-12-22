Rüşvetle suçlanan Kaili’nin arazisine el konuldu

Yunan medyasında yer alan haberlerde, araziye, kara para aklama soruşturmaları kapsamında el konulduğu belirtilirken, Kaili ve aynı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi'nin ortak bir banka hesabının da dondurulduğu kaydedildi.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumunun (ERT) haberinde, söz konusu arazinin 300 bin avro karşılığında satın alındığı kaydedildi.

Kaili ve eşinin adına kurulan bir gayrimenkul şirketinin faaliyetleri 12 Aralık'ta Yunanistan Kara Para ile Mücadele Kurumu tarafından dondurulmuştu.