Rusya Harry Potter Kalesi’ni vurdu!

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, Odessa'yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın dün Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8'inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi.