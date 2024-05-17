Rusya ile Batı çatışmanın eşiğinde

İki yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında gerilim yeniden yükseliyor. Moskova'nın Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki ilerleyişi Avrupa kıtasında alarma neden oldu. New York Times gazetesine göre ABD, Ukrayna ordusunun eğitiminin yetersiz olduğu düşüncesiyle Ukrayna'ya NATO eğitmenlerinin gönderilmesi seçeneğini değerlendiriyor. ABD, ittifak anlaşması uyarınca eğitimcilere yönelik herhangi bir saldırının savunmasına yardım etmekle yükümlü olacak ve potansiyel olarak ABD'yi de savaşa sürükleyecek.Rusya ve İngiltere arasındaki tansiyon yüksek. Rusya, Londra'daki Rus savunma ataşesini sınır dışı etme kararı alan İngiltere'nin Moskova'daki savunma ataşesini sınır dışı edeceğini bildirdi. Rusya, sık sık İngiliz istihbaratının Kiev'e bilgi sağladığını iddia ediyor. Öte yandan resmi ziyaret için Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmaların yoğunlaştığı Harkiv'i ele geçirme planları olmadığını, bölgede güvenli bir tampon bölge kuracaklarını belirtti. Rus liderin Pekin'de bulunduğu bir dönemde yaşanan bu gelişmeler yeni bir dünya düzeni oluşuyor söylentilerini de beraberinde getirdi.