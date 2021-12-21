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Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:06 Son Güncelleme: 21.12.2021 10:06

Rusya, tatbikat için Japon Denizi'nden füze ateşledi

Rusya, tatbikat için Japon Denizi’nden füze ateşledi

Rusya, Japon Deniz'inde bulunan denizaltından, seyir füzesi ateşledi. Füze, 1000 kilometre ötedeki hedefi vurdu.

Rusya, Japon Denizi'nde bulunan batık bir denizaltından, Kalibr seyir füzesini başarıyla ateşledi. Eğitim sahasından ateşlenen füze 1000 kilometre uzaktan bir hedefe ulaştı.

DONANMADAN AÇIKLAMA

Rusya Pasifik Donanması, tatbikatın askeri gemiler, uçaklar ve insansız hava araçları için gizli manevra ve desteği de içerdiğini açıkaldı.

ANLAŞMAZLIK YILLARDIR DEVAM EDİYOR
İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Japonya, toprak çatışmasıyla elde edilen Kuzey topraklarında bulunan ve Rusların elinde bulunan Kuril adalarında hak iddia ediyor. Bu konudaki anlaşmazlık, iki ülkenin resmi barış anlaşmasını imzalamasını da engelledi.

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Rusya, tatbikat için Japon Denizi'nden füze ateşledi
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