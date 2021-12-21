Rusya, tatbikat için Japon Denizi’nden füze ateşledi

ANLAŞMAZLIK YILLARDIR DEVAM EDİYOR

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Japonya, toprak çatışmasıyla elde edilen Kuzey topraklarında bulunan ve Rusların elinde bulunan Kuril adalarında hak iddia ediyor. Bu konudaki anlaşmazlık, iki ülkenin resmi barış anlaşmasını imzalamasını da engelledi.