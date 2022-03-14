Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kiev’deki yerleşim alanı bombalandı! 2 kişi öldü; adeta can pazarı yaşanıyor

Müzakerelerden olumlu sonuçlar çıkması umuduyla, Rusya Ukrayna savaşı 19. gününde devam ediyor. Alınan son dakika bilgilerine göre ise Rus ordusu Kiev kapısına dayanmış durumda. Yerleşim alanlarında çatışmalar devam ederken, Rus ordusunun gece saatlerinde Kiev'deki Obolon semtinde yine sivil yerleşim yerlerini vurmasının ardından çok katlı bir binada yangın çıktı.
GÖÇÜKTEN 15 KİŞİ ÇIKARILDI
Konuya ilişkin Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "14 Mart sabah saatlerinde Kiev'in Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin bir ihbar aldık. Yapılan incelemeler sonucunda binaya top mermisinin düştüğü ve yangının bu sebeple çıktığı anlaşıldı. Ekiplerimiz 9 araç 35 personel ile olaya müdahale etti. 500 metrekarelik alan zarar gördü. Göçük altından 15 kişi çıkarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bölgede bulunan 63 kişi güvenli yerlere tahliye edildi. Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
140 BİNDEN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLDİ
Öte yandan müzakeler hız kesmeden devam ederken Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, son 24 saat içinde 140 binden fazla insanın tahliye edildiğini ifade ederek, Rusya ile yapılan müzakerelerde gün içinde 10 insanı koridorun açılması için anlaştıklarını söyledi.
SON DAKİKA: Rusya Kiev’de yerleşim alanlarını vurdu: 1 ölü | Video