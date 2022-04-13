Rusya Ukrayna savaşı için çare Türkiye! İtalya’dan çok konuşulacak ’diyalog’ vurgusu

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'daki savaşta barış için en çok çalışan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Di Maio, bir radyo kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, taraflar reddetse de kendilerinin diplomasiyi hızlandırmak için çalışmaları gerektiğini ifade ederken, diplomasinin ana unsur olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE İKİ TARAFLA DA KONUŞABİLİYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB) bir barış konferansını teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Di Maio, "Ateşkesten önce bir barış konferansını teşvik etmemiz gerekiyor. Barış için en çok çalışan ülke Türkiye ki iki tarafla da konuşabiliyor." dedi.