Rusya Ukrayna savaşı kökten değişiyor! Artık savunma durumunda değiller; taarruza geçtiler

Savaşın 3. haftasını girilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov müzakelere karşı olumlu konuştu. Öte yandan Ukrayna tarafından gelen yeni bir bilgilendirme ise savaşın bambaşka bir boyutua girmesine neden oldu.

KÖKTEN DEĞİŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun bazı alanlarda Rus ordusuna karşı taarruza geçtiğini açıkladı. Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda olanlar, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek." ifadesini kullandı.