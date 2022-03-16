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Giriş Tarihi: 16.3.2022 13:12 Son Güncelleme: 16.3.2022 13:13

Rusya Ukrayna savaşı kökten değişiyor! Artık savunma durumunda değiller; taarruza geçtiler

Rusya Ukrayna savaşı kökten değişiyor! Artık savunma durumunda değiller; taarruza geçtiler

Rusya Ukrayna savaşı 3. haftada sıcak bölgelerden gelen acı dolu görüntülerle devam ediyor. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanılığı ofisinin yapmış olduğu bir açıklamaya göre Ukrayna'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Danışman Podolyak'ın bahsettiği hamleye göre tarafların eğilimleri kökten değişebilir.

Savaşın 3. haftasını girilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov müzakelere karşı olumlu konuştu. Öte yandan Ukrayna tarafından gelen yeni bir bilgilendirme ise savaşın bambaşka bir boyutua girmesine neden oldu.

KÖKTEN DEĞİŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna ordusunun bazı alanlarda Rus ordusuna karşı taarruza geçtiğini açıkladı. Podolyak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şu anda olanlar, Ukrayna ordusu bazı operasyonel alanlarda karşı taarruza geçti. Bu tarafların eğilimlerini kökten değiştirecek." ifadesini kullandı.

ÖLÜME GÖNDERECEK MÜTTEFİKLER

Podolyak ayrıca Rusya yönetiminin, askerlerini Ukrayna topraklarında ölüme gönderecek müttefikler bulmaya çalıştığını kaydetti.

NET BİR BİLGİ YOK

Ukrayna silahlı kuvvetlerinin genelkurmayı da düşmanların yüksek yoğunluğundan bahsetti; ancak savaşın nerelerde çok şiddetli olduğu ile ilgili net bir bilgi söylemedi.

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Rusya Ukrayna savaşı kökten değişiyor! Artık savunma durumunda değiller; taarruza geçtiler
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