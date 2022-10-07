Rusya’dan ABD’ye yeni uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerine Ukrayna'daki duruma daha fazla derinden dahil olmamaları konusunda uyarıda bulundu.

"Birleşik Rusya" siyasi partisinin komisyon toplantısına çevrim içi katılan Lavrov, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ULUSLARARASI TOPLUMU KORKUTMAYI HEDEFLİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "NATO'nun Rusya'ya karşı önleyici saldırı düzenlemesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Esasen bu şahıs, tüm dünyaya Kiev rejiminden çıkan tehditlerin bir diğer kanıtını sundu. Bu tehditlerin ortadan kaldırılması için özel askeri operasyon başlatıldı." dedi.

ABD ve müttefiklerinin uluslararası toplumu nükleer silahın kullanılması ihtimaliyle tehdit etmeye çalıştığını belirten Lavrov, şu şekilde devam etti: "ABD'yi ve Kiev rejiminin diğer sponsorlarını, çatışmanın tarafları olarak duruma daha fazla derinden dahil olmamaları konusunda uyarıyoruz. Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanıyla ilgili devlet politikasının temelleri ve askeri doktrini değişmez. Washington ve ona hizmet edenlerin bu gerçeği ve pozisyonumuzu çarpıtmaya yönelik girişimleri, uluslararası toplumu korkutmayı hedefliyor ve aklı başında olanları, Kiev'i tüm maceralarında destekleme yönünde başarısız çizgiden ilerlemeye zorluyor."

NATO ile Avrupa Birliğinin (AB) Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, "Zelenskiy ve yönetimi, NATO ve AB'ye kendi şartlarını dayatmaya başladı." ifadesini kullandı. Çevre güvenliği konusuna değinen Lavrov, "İklim değişikliğiyle mücadele ve sosyal ekonomik kalkınma alanındaki hedefler arasında dengenin sağlanması" gerektiğini vurguladı.

Lavrov, "Fosil kaynakların kullanımına yönelik kısıtlamaların getirilmesine, sera gazlarının oluşturduğu emisyonların azaltılmasını sağlayacak bazı enerji kaynaklarının ayrımcılığına karşıyız." görüşünü dile getirdi.