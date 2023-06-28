Rusya’dan Wagner hamlesi: Yurt dışındaki faaliyetler için girişimlere başladı

RUS YETKİLİLER, ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI'NI ARADI

Kremlin'in, Wagner'in kontrolünü ele almak ve Afrika kıtasındaki Wagner destekli operasyonların devamını sağlamak için bulunulan girişimlerinin bir sonraki ayağı ise Orta Afrika Cumhuriyeti oldu.

Bu kapsamda, Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, kişisel korumaları arasında Wagner paralı askerlerinin de bulunduğu Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Bu görüşmelerde, Rus yetkililer, cumartesi günü patlak veren krizin, Rusya'nın Afrika'daki faaliyetlerini engellemeyeceği konusunda güvence verdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Fidele Gouandjika ise yaptığı açıklamada, Wagner meselesinin, Rusya'nın iç meselesi olduğunu vurgulayarak, gelişmelerin ülkesi açısından öneminin çok büyük olmadığını kaydetti.

Gouandjika, "Hiçbir şeyin değişmediğini görmek güven verici. Moskova, onları geri çağırmaya ve bize Beethoven veya Mozart göndermeye karar verirse, onları alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

RUS JETLERİ, MALİ'YE UÇTU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait jetler, Wagner grubunun Mali'deki varlığının devamını sağlamak ve bölgedeki çıkarlarını korumak için Suriye ile Mali arasında mekik dokudu.

Mali'de, Rus savaş uçakları ve helikopterleriyle desteklenen Wagner kuvvetleri, Mali ordusuyla 2012'den bu yana silahlı mücadele veriyor.

ABD'nin eski Afrika Sahel Özel Temsilcisi J. Peter Pham, yaptığı açıklamada, "Wagner, Rusya'nın nüfuzunu artırmasına yardımcı oldu ve hükümet bundan vazgeçmeye isteksiz." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 6 bin Wagner personeli, Rusya ve Ukrayna dışında, iç savaşı 10 yıl öncesine dayanan Orta Afrika Cumhuriyeti'nde özel güvenlik ve mayın temizlemeyle Suriye'de petrol kuyularını ve hükümetin elindeki bölgeleri savunmaya kadar çeşitli faaliyetler yürütüyor.

ABD ve Batılı ülkeler, Wagner'in faaliyetlerini durdurmak ve etkisini düşürmek için çeşitli adımlar atarken; ABD, dün, Wagner'in Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için kullandığı iddia edilen Afrika merkezli altın şirketlerine yönelik bazı yaptırımlar açıkladı.

ABD'li yetkililer, ilerleyen günlerde, Wagner'e yönelik ilave yaptırımların da açıklanacağına işaret etti.

WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.

Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.