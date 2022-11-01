Sana layık olmaya çalışacağız

Tarihler 29 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde Solingen'de ırkçılar Genç ailesinin evini kundakladı. O gün 50 yaşındaki Mevlüde Genç'in yüreğine de büyük bir ateş düştü. Yanan evde iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybeden Genç, 29 yıl boyunca vakur bir duruş sergiledi, verdiği mesajlarla örnek oldu. 'Bilge Ana' diye anılan ve pazar günü aramızdan ayrılan Mevlüde Genç için dün kundaklanan evin olduğu alanda cenaze namazı kılındı.Yüzlerce kişinin katıldığı törende konuşan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, "Ülkemiz için çok özel bir insandı. Düşünülemez bir şey yaptı ve uzlaşma için çok hızlı şekilde elini uzattı. Barış ve toplumda uyum için çalıştı. Çok özel bir güç sergiledi. Bunu unutmayacağız. Çünkü o bir rol model" diye konuştu. Cenazeye katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ise "Gösterdiği sabır örneğini doğru okuyalım. Mevlüde anne, nefretin, yabancı düşmanlığının hiçbir zaman galip gelemeyeceğini gösterdi" dedi.Mevlüde Genç, ırkçı Neonazilerin kundakladığı evde iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybetmişti. 1995 yılında cinayetten hüküm giyen failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti. Mevlüde Genç'in cenazesi, Amasya'nın Mercimek Köyü'ndeki aile mezarlığında evlatlarının yanına defnedilecek.