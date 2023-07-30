Senegal’de muhalif lider Sonko’ya yeni suçlama

Ülke basınında çıkan haberlere göre, hazirandan bu yana ev hapsinde tutulan Sonko, evinin önünde bekleyen bir jandarmayla yaşadığı olay sonrası gözaltına alındı.

Sonko'nun verdiği ifadeye göre, Sonko evinin önünde bekleyen ve kendisinin cep telefonuyla kayda alan jandarmanın telefonunu zorla aldı ve görüntüleri silmesini istedi.

Jandarmanın görüntüleri silmemesi üzerine Sonko telefonu evine götürdü. Bunun üzerine güvenlik güçleri Sonko'yu evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

Sonko, gözaltına alınmadan hemen önce Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla halka eylem çağrısı yaptı.

Dakar Savcılığı, Sonko hakkında "ayaklanma çağrısı yapma", "devlet güvenliğini tehlikeye atma", "devlet otoritesine karşı komplo", "hırsızlık" da dahil bir dizi suçlamada bulundu.

Dünden beri gözaltına tutulan Sonko'nun pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

2 YIL HAPİS CEZASI

Muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko, 1 Haziran'da görülen duruşmada, 2021'de hakkında açılan tecavüz suçlamasından aklanmış ancak gençleri suça teşvik ettiği gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı protesto eden Sonko destekçileri, gösterilere başlamış ve çıkan olaylarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Sonko, hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunmuş, partisi PASTEF de parti destekçilerini "tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya" çağırmıştı.

Muhalif lider, Dakar'da 3 Şubat 2021'de "Sweet Beauty" güzellik salonu çalışanına tecavüzle suçlanmış, çıkan olaylarda 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Sonko, tecavüz suçlamasıyla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Verilen cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olmayacağı ise hüküm giymesinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen hala netlik kazanmadı.

Hakkındaki karara rağmen tutuklanmayan Sonko, Dakar'ın Cite Keur Gorgui semtindeki evinde 1 Haziran'dan 24 Temmuz'a kadar polis kordonu altında tutulmuştu.

Sonko'nun evinin önündeki güvenlik önlemleri 24 Temmuz sabahı kaldırılmış ancak Sonko tutuklanmamıştı.