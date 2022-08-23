‘Somali Kartalları’nı Mehmetçik eğitiyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı (STGK), Somali'nin nitelikli askeri personel ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlıyor. Somali'de güvenliğin sağlanmasında önemli görev üstlenen "Kartal Taburları", ülkedeki Türk Görev Kuvveti Komutanlığı personelince eğitiliyor. Hint Okyanusu kıyısındaki kışlada Somali güvenlik kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerine yönelik iyileştirme, destek ve yardım faaliyetleri sürdürülüyor. Ayrıca Somali Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılmasına destek amacıyla Somali Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına danışmanlık yapılıyor.