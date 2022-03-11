SON DAKİKA | Almanya’nın dev bankasından Rusya’ya yaptırım resti: Uygulanabilir değil

2015'TE YATIRIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Deutsche Bank, 2015'te, Rus müşterilerinin kara para aklamasına imkan veren ayna işlemlerine ilişkin bir soruşturmanın ardından ülkedeki yatırım bankacılığı faaliyetlerini durdurmuştu.

Banka, 2017 yılında da ayna işlemlerle ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ambargoyu delerek Rus müşterilerinin 10 milyar dolarını Rusya dışına çıkardığı suçlamalarını kabul ederek ABD ve İngiltere'de yetkili makamlara toplamda 629,4 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

Ayna işlemlerle Moskova'da ruble ile bir şirketin hisseleri satın alınıyor ve ardından aynı sahipli şirketin hisseleri Londra'da dolar olarak satılıyordu.

Bu arada, Goldman Sachs'ın ardından ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan da dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya'daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığını açıklamıştı.

DEUTSCHE BANK'IN RUSYA'DA KALMASI ELEŞTİRİLİYOR

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline rağmen, Deutsche Bank'ın Rusya'daki operasyonlarını sona erdirmemesini eleştirerek, "Deutsche Bank, Rusya'dan çıkmalarının uygulanabilir olmadığını söylüyor. Bu, Rusya'nın rastgele bombalamalarından kaçan Ukraynalı siviller için geçerli olan "uygulanabilir olmayanın" aynısı mı?" ifadesini kullandı.

Ash, "Açıkça Deutsche Bank'da çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) hiç anlamına geliyor." eleştirisinde bulundu.

Bu arada, ihtiyacı olan doğal gaz ve kömürün yarısından fazlasını, ham petrolün ise yüzde 34'ünü Rusya'dan ithal eden Almanya, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rus bankalarına yönelik uygulanacak SWIFT kısıtlaması konusunda isteksiz davranmıştı.