Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan İsveç ve Finlandiya’ya net mesaj: Kendi güvenliğinizi sağlamak isterken bizimkini göz ardı edemezsiniz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AAtölye'de gerçekleştirilen Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Çavuşoğlu, İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme talebiyle ilgili çok net konuşarak "Kendi güvenliğinizi sağlamak isterken bizimkini göz ardı edemezsiniz" sözlerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nın konuşmaları şöyle:

"Bizim NATO'ya verdiğimiz desteği müteffikler bilir. Ancak bu iki ülkenin teröre verdiği destekten dolayı bu konuda kararlılığımızı dile getirdi.

Ancak iki ülke ve NATO ile devam eden bir temaslarımız var ve taleplerimizi devam ettiriyoruz. Hem NATO hem de İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin endişelerini gidermek gerektiğini söylüyor.

İsveç ve Finlandiya'dan gelen heyetlere beklentilerimizi talep eden yazılı bir belge verdik. Şu anda onlardan cevap bekliyoruz.

Teröre verdikleri desteği kesmelerini, terör örgütlerinin o ülkedeki yapılanmayı, para yardımlarının durdurulmasını istiyoruz. İade talebinde bulunduklarımızın iadenin kabul edilmesi."

Terör örgütleri sokaklarda Türkiye karşıtı eylemlerde bulunuyor. Suriye'de de PKK'ya verilen desteğin kesilmesini istiyoruz.

Bizim Suriye'de devam eden operasyonlarımız nedeniyle savunma sanayii ihtiyaçlarımıza kısıtlama getirdiler.

Bu iki ülkenin niçin NATO'ya girmek istediği belli. Ancak kendi güvenliklerini sağlamak isterken bizim güvenliğimizi gözardı etmek olmaz"

Suriye'deki operasyonları da değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, yeni operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

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