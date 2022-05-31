Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: "Kendi güvenliğinizi sağlamak isterken bizimkini göz ardı edemezsiniz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AAtölye'de gerçekleştirilen Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Bakan Çavuşoğlu İsveç ve Fİnlandiya'nın NATO'ya girmesiyle ilgili net konuşarak "Kendi güvenliğinizi sağlamak isterken bizimkini göz ardı edemezsiniz" sözlerine yer verdi.