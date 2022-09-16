SON DAKİKA: Başkan Erdoğan tarihi Şanghay Zirvesi’nde! Dünya medyasında çarpıcı manşetler! Herkesin gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde

GÖZLER ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede tahıl koridoru, Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları, bölgesel konular ve ikili meseleler ele alınacak. Dünya bu görüşmeyi yakından takip edecek. Görüşme öncesi birçok medya kuruluşunda dikkat çeken analizler yer aldı.

"RUSYA'NIN UKRAYNA KAYIPLARI TÜRKİYE'NİN KAZANCIDIR"

Dünya medyasında bugünkü ziveyi ve Türkiye'nin dış politikasını ele alan medya kuruluşlarından biri Al Jazeera'ydı. Al Jazeera'daki analiz, 'Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır' başlığı ile yayınlandı. Analizde, 'İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.' ifadeleri öne çıktı.

Rusya'nın, Ukrayna ile giriştiği mücadele sonrası Türkiye için bazı fırsatlar doğduğu ve Türkiye^nin bu fırsatları sonuna kadar zorladığına da aynı analizde yer verildi.