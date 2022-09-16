SON DAKİKA: Başkan Erdoğan tarihi Şanghay Zirvesi’nde! Dünya medyasında çarpıcı manşetler! Herkesin gözü Erdoğan-Putin görüşmesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldıktan sonra aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan daha sonra diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ'NDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi.
Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.
Başkan Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.
PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay Teşkilatı Zirvesi öncesi kritik görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü. İki lider, bölgesel konuları ele aldı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmenin hemen ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yla görüştü. Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
GÖZLER ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİNDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede tahıl koridoru, Ermenistan-Azerbaycan çatışmaları, bölgesel konular ve ikili meseleler ele alınacak. Dünya bu görüşmeyi yakından takip edecek. Görüşme öncesi birçok medya kuruluşunda dikkat çeken analizler yer aldı.
"RUSYA'NIN UKRAYNA KAYIPLARI TÜRKİYE'NİN KAZANCIDIR"
Dünya medyasında bugünkü ziveyi ve Türkiye'nin dış politikasını ele alan medya kuruluşlarından biri Al Jazeera'ydı. Al Jazeera'daki analiz, 'Rusya'nın Ukrayna kayıpları Türkiye'nin kazancıdır' başlığı ile yayınlandı. Analizde, 'İster Suriye'de ister Güney Kafkasya'da olsun, Moskova'nın etkisinin azalması bekleniyor. Ankara ise boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.' ifadeleri öne çıktı.
Rusya'nın, Ukrayna ile giriştiği mücadele sonrası Türkiye için bazı fırsatlar doğduğu ve Türkiye^nin bu fırsatları sonuna kadar zorladığına da aynı analizde yer verildi.
"BATI'YA SİNYAL VERECEK"
Voice of America da, bugün gerçekleşmesi planlanan Erdoğan-Putin görüşmesini ele aldı. Kritik görüşme için, "Erdoğan ve Putin Avrasya Güvenlik Toplantısında Batı'ya sinyal verecek" değerlendirmesi yapıldı.
"ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN ÇATIŞMALARI DA GÖRÜŞÜLECEK"
Şanghay Teşkilatı Zirvesi'nde yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesini ele alan bir diğer medya kuruluşu da Euronews oldu. Euronews, Türk yetkililerden bilgi aldığını belirterek, Ermenistan-Azerbaycan çatışmalarının bugün masaya yatırılacağını söyledi.
"TÜRKİYE HER ANLAMDA AZERBAYCAN'IN YANINDA OLACAK"
Yetkilinin şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
Bu konu Putin ile görüşülecek. Çünkü bu savaşın sona ermesinde Rusya ve Türkiye'nin oynadığı rol ve sonrasındaki ortak çalışmalar ortada. Türkiye her anlamda Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek.
MASADA NELER VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yapacakları görüşmede, tahıl koridorunu yeniden ele alacak. Bunun yanı sıra Suriye meselesi, Azerbaycan-Ermenistan çatışması, ikili ve bölgesel meseleler de görüşülecek.
ŞANGHAY ZİRVESİ'NE DAMGA VURAN FOTOĞRAF
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından dün akşam bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir şeyler anlattığı, diğer liderlerin de ilgi ile dinledikleri görülüyor. Fotoğraf büyük beğeni toplarken, liderlerin kravat takmaması da dikkat çekti.