SON DAKİKA | ’Bucha’da sokak ortasında yüzlerce ceset’ iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika haberleri: Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Kiev yakınlarındaki Bucha kentinden gelen görüntüler deyim yerinde ise kan dondurdu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlenmesinin ardından yapılan arama ve temizlik çalışmalarında yüzlerce sivilin cansız bedenine ulaşıldı.
SİVİLLERİN BAZILARI ELLERİ BAĞLI ŞEKİLDE İNFAZ EDİLDİ
Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları 39 gündür aralıksız devam ederken, geçtiğimiz günlerde başkent Kiev bölgesinde bulunan Bucha, Irpin ve Gostomel'den Rus ordusundan temizlendi. Bucha kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşılDI
ZELENSKİ: SEYREDİN DE NASIL KATİLLER YETİŞTİRDİĞİNİZİ GÖRÜN
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bucha'daki sivil katliama değinerek, "Bükreş, NATO bildirgesi 14 yıl önce. Rusya'nın gelmesini önleme şansımız vardı. Rusya Bucha'ya geldi. Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" demişti.
"KİEV BÖLGESİ TURİZM DURAĞI DEĞİL SUÇ MAHALLİ HALİNE GELMİŞ"
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamasında, "Kiev bölgesi bir turizm durağı değil suç mahalli haline gelmiş. Saldırıların ilk gününden bu yana Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivil vatandaşın cesedi çıkarıldı. Aralarından 140 tanesi ben ve diğer uzamanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya'nın savaş suçlarını belgeliyor. Adliyenin tıp bürosuna sürekli savcılar, uzmanlar, görgü tanıkları geliyor ve DNA örnekleri alınıyor. Bu cehennemi oluşturanları cezalandırmak için olanları belgelemek gerekiyor. Uluslararası mahkemelerde adalet önüne çıkacaklar" ifadelerini kullandı.
RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Bucha'daki katliamın dünyanın gündemine oturmasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev bölgesinin Bucha kentinde sivillerin öldürüldüğü iddiasıyla Kiev rejiminin suçlamalarını reddediyor. Bu yerleşimin Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süre boyunca, tek bir bölge sakini herhangi bir şiddet eyleminden zarar görmedi" denildi.
"SÖZ KONUSU GÖRÜNTÜLER PROVOKASYON"
Açıklamada ayrıca, "Bütün bunlar, Mariupol'de doğum hastanesinde ve diğer şehirlerde olduğu gibi Bucha'dan gelen fotoğrafların ve video görüntülerinin Batı medyası için Kiev rejiminin bir başka üretimi olduğunu reddedilemez bir gerçektir" ifadeleri kullanılırken, söz konusu fotoğraf ve görüntülerin provokasyon olduğu öne sürüldü.