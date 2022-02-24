Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden’dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar

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Son dakika haberi... Tüm dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasında savaşa dönüşen krizde. Rusya bugün Ukrayna'ya yönelik 83 hedefi etkisiz hale getirirken, herkes ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarını merakla beklemeye başlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Haftalar boyunca uyarıyorduk ve olan oldu. Gittikçe Dobass bölgesine yığınak yaptıklarını görmüştük. Moskova'nın buradaki talepleri doğrultusunda Ukrayna'da bir savaşa girdi. Ukrayna'da soykırım ve nükleer silahlar var dedi herhangi bir kanıt olmaksızın. Putin anında savaş açtı ve Ukrayna'nın tarihi şehirlerini bombalamaya başladık.

Putin savaşı seçti ve sonuçlarını karşılayacak. Güçlü yaptırımlar verdim ve yeni sınırlamalar getirdim. Bu yaptırımları özellikle tasarladık ki uzun vadeli etkisi güçlü olsun. G7 liderleri ile konuştum ve hepimiz tümüyle anlaştık. Rusya'nın dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz.

Rusya borsası yüzde 50 oranında değer kaybetti. Şimdi Rus merkez bankasını engelliyoruz. 1 trilyon dolar değerindeki varlığını donduruyoruz. En büyük bankalarının varlığını donduruyoruz. 4 tane daha bankalarını bloke ettik ABD'deki tüm varlıkları dondurulacak.

Ekonomik olarak rekabet etmeleri bitecek. Dahasını da yapacağız. Buradaki ekonomik yaptırımların ötesinde... Yarın NATO'da zirve yapılacak. Bir sonraki adımda NATO ittifakımızın tüm hususlarını bir araya getireceğiz. Bizim güçlerimiz Rusya ile Ukrayna'da çatışmaya girmeyecek. Ama NATO müttefiklerimizi kesinlikle doğuda koruyacağız. NATO şu an her zamankinden daha kararlı. Birimize olan saldırı hepimize olacak şekildedir.