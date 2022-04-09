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Giriş Tarihi: 9.4.2022 22:31 Son Güncelleme: 9.4.2022 22:58

Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düşürüldü...

AA
Son dakika | Pakistan’da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düşürüldü...

Pakistan'dan gelen son dakika haberine göre, İmran Han hükümetine yönelik güvensizlik oylaması sonucu açıklandı. Edinilen son dakiak habere göre; İmran Han hükümeti düşürüldü. Oylamadan hemen önce ise Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri, istifa ettiğini açıkladı. Anayasa Mahkemesi, 7 Nisan'da verdiği kararla Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylamasının gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. Öte yandan geçtiğimi günlerde İmran Han yaptığı açıklamasında hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD'nin olduğunu söylemişti.

Son dakika... Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre, Pakistan Meclisi, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu için toplanmıştı. Edinilen son dakika habere göre İmran Han hükümeti düşürüldü. Öte yandan oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri, istifa etti.

OYLAMA SONUCU BELLİ OLDU

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürüldü. Şahbaz Şerif'in yeni Başbakan seçilmesi bekleniyor.

MECLİS ÜSTÜNLÜĞÜ MUHALEFETE GEÇMİŞTİ

Han'ın ittifak kurduğu ve Meclis'te 7 milletvekiline sahip Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), 4 vekile sahip Belucistan Avami Partisi (BAP) ve bir parlamentere sahip Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), muhalefetin yanında yer alacağını duyurmuştu. Hükümetin ittifak kurduğu partilerin güvensizlik oylamasında muhaliflerin yanında yer alacağını açıklamasıyla meclis üstünlüğü muhalefet blokuna geçmişti.

Öte yandan iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) en az 13 milletvekili Başbakan Han'a karşı muhaliflerin yanında oy kullanacağını açıklamıştı.

Pakistan Ulusal Meclisi, 342 milletvekilinden oluşuyor. Başbakan Han'ın görevden alınması için en az 172 oy gerekiyor. Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması önergesi, 28 Mart'ta parlamentoda 161 evet oyuyla kabul edilmişti.

PARLAMENTO FESHEDİLMİŞTİ

Pakistan'da geçtiğimiz haftalarda parlamentonun feshedilmesinin ardından Başbakanı İmran Han'ın görevi resmi olarak sona ermişti. Yerel basındaki haberlere göre, Kabine, meclisin feshedilmesinin ardından Han'ın ülkenin Başbakanı olmadığına dair bildiri yayımlanmıştı.

15 GÜNLÜK BİR SÜRE İÇİN GÖREVİ DEVRALMIŞTI

Bununla birlikte Anayasa'nın 224. maddesi uyarınca geçici hükümetin Başbakanı atanıncaya kadar 15 gün süreyle Başbakanlık görevini Han yürüteceği öğrenilmişti. Pakistan Anayasası'na göre, parlamentonun feshedilmesinden sonraki 90 gün içinde yeni seçimler gerçekleştirilene kadar ülkeyi geçici başbakan ve hükümeti yöneteceği belirtilmişti.

KOMPLUNUN ARKASINDA KİM VAR?

Ary News televizyonundaki haberde, Başbakan Han'ın partilileriyle yaptığı toplantıda, hükümeti devirmek için oluşturulan komplonun arkasında ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu'nun olduğunu söylediği iddia edildi.

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Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düşürüldü...
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