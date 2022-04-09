Son dakika | Pakistan’da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düşürüldü...

Son dakika... Pakistan ulusal basınındaki haberlere göre, Pakistan Meclisi, Başbakan Han'a karşı güvensizlik oylaması oturumu için toplanmıştı. Edinilen son dakika habere göre İmran Han hükümeti düşürüldü. Öte yandan oylamadan hemen önce Meclis Başkanı Asad Kayser ve Başkan Yardımcısı Kasım Suri, istifa etti.