Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Zelenskiy’den filtrasyon kampları açıklaması: Toplayıp götürüyorlar

Rusya Ukrayna savaşı 48. günde kimyasal silah iddialarıyla devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın liman kenti olan Mariupol'de kimyasal silah kullanacağı iddiaları gündeme oturmuş durumda. Öte yandan Rusya'nın böyle bir eylemde bulunacağına dair herhangi bir kanıt yok.
FİLTRASYON KAMPLARI
Rus lideri Putin'in "Başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz" açıklamasının ardından bir açıklama da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, Rusya'nın kontrolü ele aldığı bölgelerden yüz binlerce kişiyi alakara filtrasyon kamplarına götürdüğünü söyledi.
NET BİR BİLGİ YOK
Zelenskiy'nin bu açıklamalarının ardından filtrasyon kamplarının ne olduğu merak konusu oldu. Filtrasyon kampı ya da filtreleme kampları, Ukraynalıların fotoğraflarının çekilip parmak izlerinin alındığı bir yer. Kampları henüz gören olmasa da içeriğinin böyle olduğu iddia ediliyor.
SORULAR SORULUYOR
Şimdiye kadar 40 binden fazla Ukraynalıların bu kamplara götürüldüğü düşünülüyor. Kamplarda olduğunu iddia eden bir Ukraynalı geçtiğimiz günelrde konuşarak, "Kampta telefonumu incelediler. Ukrayna ordusu hakkında bir şey bilip bilmediğimi ve orduda arkadaşım olup olmadığını sordular. Ayrıca Putin ve savaş hakkında ne düşündüğümü merak ediyorlardı" dedi.