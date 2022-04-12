Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında flaş gelişme! Zelenskiy’den filtrasyon kampları açıklaması: Toplayıp götürüyorlar

Rusya Ukrayna savaşı 48. günde kimyasal silah iddialarıyla devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'nın liman kenti olan Mariupol'de kimyasal silah kullanacağı iddiaları gündeme oturmuş durumda. Öte yandan Rusya'nın böyle bir eylemde bulunacağına dair herhangi bir kanıt yok.

FİLTRASYON KAMPLARI

Rus lideri Putin'in "Başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz" açıklamasının ardından bir açıklama da Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, Rusya'nın kontrolü ele aldığı bölgelerden yüz binlerce kişiyi alakara filtrasyon kamplarına götürdüğünü söyledi.