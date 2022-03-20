Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy’den flaş açıklama: Putin’le müzakereye hazırım

'ŞANSIMIZI KULLANMAMIZ GEREKİYOR'
"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.
'RUS GÜÇLERİ BİZİ ÖLDÜRMEYE GELDİLER'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak.