Son dakika: Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy’den flaş açıklama: Putin’le müzakereye hazırım

'ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞININ BAŞLADIĞI ANLAMINA GELİR'

Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."