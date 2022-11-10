Son dakika | Rusya’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: G20’de duyuracağız

Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı flaş bir açıklamada, Rusya'nın önümüzdeki hafta Endonezya'da 20 kişilik Grup (G20) ulusunun liderlerinin bir araya geleceği bir toplantıda Türkiye ile gaz iş birliği ve tahıl ihracatı ile ilgili bir dizi girişimi açıklayacağını söyledi. Açıklamada, "Türkiye ile gaz iş birliğini artırmak (ve) büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı düzenlemek de dahil olmak üzere bir dizi özel girişim planlanıyor" denildi.