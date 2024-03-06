SON DAKİKA | Türkiye’den İsrail’in Batı Şeria’daki hukuksuz konut planına tepki: Bu eyleme son verilmelidir

Son dakika haberi: Türkiye'den İsrail'e sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki hukuksuz konut adımıyla ilgili açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.

"DERHAN SON VERİLMELİ"

Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir." ifadelerine yer verdi.