Tanker patladı: 99 ölü

Afrika
'nın batısındaki Sierra Leone
'de başkent Freetown
'un dış mahallelerinden Wellington'daki bir benzin istasyonunda bir otobüs, benzin tankerine çarptı. Tankerden sızan benzini toplamaya çalışan çok sayıda kişi, yaşanan patlamada hayatını kaybetti. Kaza sonrası açıklamada bulunan bir morg yetkilisi, olayın ardından 99 cansız bedenin kendilerine ulaştırıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Yardımcısı Amara Jambai yaklaşık 100 kişinin de hastanelerde tedavi edildiğini belirtti. Bir Kızılhaç görevlisi ise "Ambulanslarımızla 80 ceset taşıdık" dedi.
'YÜREK PARÇALAYICI'
Freetown Belediye Başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, kaza sonrası yayınlanan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğunu ifade etti. Ulusal Afet Yönetimi Birimi'nin başındaki Sierra Leoneli yetkili Brima Bureh Sesay "Bu, çok ama çok korkunç bir kaza" açıklamasında bulundu. Kaza sırasında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi
için İskoçya
'da olan Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio
, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Hükümetim, etkilenen ailelere destek olmak için elinden geleni yapacak" dedi.