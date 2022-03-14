Tayvan’a ait savaş uçağı denize düştü!

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, adanın güneyindeki Taitung Hava Üssü'nden kalkan Mirage 2000 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında yaşanan mekanik arıza nedeniyle denize düştüğü belirtildi.

Açıklamada uçağın pilotunun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini tahliye ettiği, askeri helikopterle denizden alınan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

KAZANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Düşen uçağın yeri henüz tespit edilemezken, kazanın sebebini araştırmak üzere soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Olay, Tayvan'da bu yıl meydana gelen ikinci savaş uçağı kazası oldu. Daha önce 11 Ocak'ta adanın batısındaki Çiayi Hava Üssünden eğitim uçuşu için havalanan F-16V savaş uçağı denize düşmüştü.