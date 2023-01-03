Tek füzeyle 30 Rus askeri öldürüldü

Rusya'da önceki gün Ukrayna saldırısında ölen askerlerin yası tutuluyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Makeyevka yakınlarında 63 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yılbaşı gecesi düzenlenen saldırıda ABD yapımı HIMARS füzelerinin kullanıldığı açıklanmıştı. Ukrayna tarafına göre ise saldırıda en az 400 Rus askeri öldürüldü. ABD medyasında dün Ukrayna saldırısının detaylarına yer verildi. Buna göre füzenin hedef aldığı bina eskiden bir okuldu. Savaşta Rus askerlerinin geçici konuşlandığı noktalardan biri olmuştu.Askerlerin füzelerin isabet ettiği anlarda uykuda ya da yılbaşı kutlamasında oldukları ileri sürüldü. Rusya'da ise ölen askerler için Samara bölgesinden yas ve saygı törenleri düzenlendi. Öte yandan Rusya, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna çalışan 130'dan fazla yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü bildirdi.